11 сентября 14:00 Видео
Рух 1
Заря 1
11 сентября 17:00 Видео
Металлист 1925 0
Динамо 2
11 сентября 19:30
Шахтер --
Днепр-1 --
12 сентября 14:00
Минай --
Черноморец --
12 сентября 17:00
Колос --
Мариуполь --
12 сентября 19:30
Ворскла --
Десна --
13 сентября 19:30
Верес --
Львов --
15 сентября 00:00
Минай --
Колос --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Львов --
Металлист 1925 --
18 сентября 00:00
Днепр-1 --
Верес --
18 сентября 00:00
Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Заря --
Черноморец --
18 сентября 00:00
Мариуполь --
Шахтер --
18 сентября 00:00
Динамо --
Александрия --
25 сентября 00:00
Рух --
Динамо --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
Черноморец --
Ингулец --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

Король вернулся! Роналду оформил дубль в первом матче после возвращения в МЮ

Александр Трикиша
11 сентября, 18:54
Криштиану Роналду феерически вернулся в чемпионат Англии. В первом же матче в Манчестер Юнайтед португалец оформил дубль и принес своей команде победу над Ньюкаслом

Криштиану Роналду оформил дубль в первом матче после возвращение в МЮ / Фото: REUTERS

36-летний форвард попал в стартовый состав МЮ на матч 4 тура Премьер-лиги против Ньюкасла и не подвел главного тренера команды Уле Гуннара Сульшера.

Читайте также: Не Пеле и не Месси: математик определил лучшего футболиста всех времен

Перед самым перерывом Роналду подкараулил отскок мяча от вратаря и расстрелял сетку ворот соперника.

А во втором тайме Роналду откликнулся на передачу от Люка Шоу, вошел в штрафную площадь и пробил вратарю между ног!

Кстати, именно против "сорок" Криштиану забил свой единственный хет-трик за "Красных дьяволов". Это произошло в сезоне 2007/08, тогда МЮ разгромил Ньюкаслом со счетом 6:0. Но сегодня Криштиану довольствовался только дублем.

Манчестер Юнайтед – Ньюкас – 4:1
Голы: Роналду (45+2, 62) Бруно Фернандеш (80), Лингард (90+2) – Манкильо (56)

Роналду забил свои 119-й и 120-й голы в футболке Манчестер Юнайтед. Португалец выступал за английский клуб с 2003 по 2009 год.

Впрочем, в Сети обсуждали не только голевые достижение португальца. Внимание фанатов вызвал вот этот эпизод:

Реклама