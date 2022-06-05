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Венгрия --
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Англия --
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Нидерланды --
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Польша --
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Португалия --
Чехия --
9 июня 21:45
Швейцария --
Испания --
10 июня 21:45
Дания --
Хорватия --
10 июня 21:45
Австрия --
Франция --
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Шотландия --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
Венгрия --
Германия --
11 июня 21:45
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Ирландия --
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Англия --
Венгрия --
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Бельгия --
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Король Испании поздравил короля тенниса с триумфом на Ролан Гаррос

Сергей Шаховец
5 июня, 22:10
Испанец Рафаэль Надаль стал победителем Открытого чемпионате Франции 2022 года. Этой победой именитый теннисист обновил рекорд по количеству выигранных Гранд-слэмов

Король Испании лично поздравил Надаля с победой / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

В воскресенье, 5 июня, в финальном матче Открытого чемпионата Франции-2022 встретились Рафаэль Надаль и Каспер Рууд. Напомним, чемпионкой женского одиночного разряда Ролан Гарроса стала полька Ига Свентек.

Для испанца этот финал стал 14-м в карьере. Все предыдущие он не проигрывал. Не стал исключением из правил и отчетный турнир.

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Король тенниса не оставил шансов своему сопернику, уверенно разобравшись по итогам трех сетов. Соперники провели на корте 2 часа 20 минут.

Ролан Гаррос. Финал

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Рафаэль Надаль (Испания) – Каспер Рууд (Норвегия)6:3, 6:3, 6:0

Победа стала для 36-летнего испанца 22-й на турнирах Большого шлема. Он лучший в истории тенниса по этому показателю. Кроме того, Надаль обновил рекорд по количеству побед (14) в Ролан Гарросе.

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Надаль стал самым возрастным чемпионом Открытого чемпионата Франции, обновив достижение испанца Андреса Химено

С выдающимся успехом экс-первую ракетку мира поздравил король Испании Филипп VI, посетивший финал Ролан Гарроса.

Не обошел вниманием достижение свого соотечественника мадридский Реал. Обладатель Лиги чемпионов-2022 поздравил Надаля в социальных сетях. Королевский клуб одержал 14 побед в самом престижном клубном турнире, такое же количество побед Надаля в Ролан Гаррос.