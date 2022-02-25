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Десна --
Динамо --
5 марта 00:00
Шахтер --
Черноморец --
5 марта 00:00
Заря --
Мариуполь --
5 марта 00:00
Александрия --
Колос --
5 марта 00:00
Металлист 1925 --
Ворскла --
5 марта 00:00
Рух --
Днепр-1 --
5 марта 00:00
Ингулец --
Львов --
5 марта 00:00
Минай --
Верес --
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Король футбола с Украиной!

Сергей Шаховец
25 февраля, 19:35
Легенда мирового футбола Пеле выразил солидарность народу Украины во время агрессии России

Пеле поддержал Украину / Фото: Instagram, Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты второй день продолжают обстреливать мирные украинские города.

Прославленный футболист сборной Бразилии Пеле не смог обойти зверства рашистов, и призвал молиться ради мира.

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"Проходят годы, но мало изменилось с тех пор, когда я был ребенком. Трагедии, которые мы уже пережили, должны были научить нас строить более мирный мир.

У меня много надежд и веры в Бога, но мое сердце огорчено новостью об очередной войне. Выражаю свою солидарность народу Украины. Я молюсь, прошу Бога, чтобы мир, свобода и любовь преобладали", – написал Пеле в своем Instagram.

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