Король футбола с Украиной!

Пеле поддержал Украину / Фото: Instagram, Коллаж: Сегодня
Российские оккупанты второй день продолжают обстреливать мирные украинские города.
Прославленный футболист сборной Бразилии Пеле не смог обойти зверства рашистов, и призвал молиться ради мира.
"Проходят годы, но мало изменилось с тех пор, когда я был ребенком. Трагедии, которые мы уже пережили, должны были научить нас строить более мирный мир.
У меня много надежд и веры в Бога, но мое сердце огорчено новостью об очередной войне. Выражаю свою солидарность народу Украины. Я молюсь, прошу Бога, чтобы мир, свобода и любовь преобладали", – написал Пеле в своем Instagram.
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