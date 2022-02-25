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Динамо --
5 березня 00:00
Шахтар --
Чорноморець --
5 березня 00:00
Зоря --
Маріуполь --
5 березня 00:00
Олександрія --
Колос --
5 березня 00:00
Металіст 1925 --
Ворскла --
5 березня 00:00
Рух --
Дніпро-1 --
5 березня 00:00
Інгулець --
Львів --
5 березня 00:00
Минай --
Верес --
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Король футболу з Україною!

Сергій Шаховець
25 лютого, 19:35
Легенда світового футболу Пеле висловив солідарність народу України під час агресії Росії

Пеле підтримав Україну / Фото: Instagram, Колаж: Сьогодні

Російські окупанти другий день продовжують обстрілювати мирні українські міста.

Уславлений футболіст збірної Бразилії Пеле не зміг оминути звірства рашистів, і закликав молитися заради миру.

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"Минають роки, але мало змінилося з того часу, як я був дитиною. Трагедії, які ми вже пережили, мали навчити нас будувати більш мирний мир.

У мене багато надій та віри в Бога, але моє серце засмучене новиною про чергову війну. Висловлюю свою солідарність народу України. Я молюся, прошу Бога, щоб мир, свобода та любов переважали", – написав Пеле у своєму Instagram.

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