Конор Макгрегор в третий раз стал отцом: фото счастливого папаши с новорожденным

Звезда UFC похвастался пополнением в семье. Супруга бойца Ди Девлин родила сына. Теперь клан Макгрегоров состоит из пяти человек

Конор Макгрегор с новорожденным сыном / Фото: Instagram

Бывший чемпион UFC и самый богатый спортсмен в мире ирландец Конор Макгрегор в третий раз стал отцом. В семье звезды смешанных единоборств родился мальчик, которого назвали Райан.

"Клан Макгрегора теперь состоит из семьи в пять человек. Родился здоровый мальчик! Малыш и Мамочка чудо-женщина молодцы! Боже, я благодарю Тебя за все, что ты даришь мне и моей семье в этом мире. Мой новорожденный сын Риан Макгрегор", – написал Конор в Instagram и опубликовал фото новорожденного.

Конор со своей супругой Ди Девлин с 2008 года. В 2017-м у них родился сын Конор-младший, а в 2019-м появилась на свет дочь Кройя.

Ранее мы писали, что Макгрегор ведет переговоры о покупке футбольного клуба. Знаменитый боец положил свой глаз на Манчестер Юнайтед и Селтик, но также открыт к другим предложениям.