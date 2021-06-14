Конфликт между Ярмоленко и Марлосом. Что случилось в сборной Украины

Андрей Ярмоленко, сборная Украины / Фото: REUTERS
В воскресенье вечером украинская сборная уступила Нидерландам в стартовом матче чемпионата Европы. В начале встречи Марлос вышел на замену вместо травмированного Александра Зубкова, а во втором тайме был заменен. Сегодня появились слухи, что в раздевалке "сине-желтых" был конфликт между Андреем Ярмоленко и Марлосом.
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Говорили, что вингер Вест Хэма на правах капитана высказывал претензии украинскому бразильцу. Правда, сегодня никто эту информацию не подтвердил. А защитник Илья Забарный в комментарии на YouTube-канале УАФ опроверг "инсайд":
"Конфликта никакого не было. Эту информацию кто-то придумал. У нас в раздевалке все хорошо".
Тем временем Цыганков в сборной восстановился после травмы, над Зубковым еще колдуют.
Напомним, Марлос играл с 13-й по 64-ю минуту, уступив место на поле Николаю Шапаренко. Позже журналист Игорь Цыганык со ссылкой на свои источники также рассказал, что никаких "разборок" не было. Просто кому-то захотелось сделать из мухи слона.
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