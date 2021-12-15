Комми раскрыл фразу, которой Ломаченко рассмешил его перед боем

Ломаченко и Комми / Фото: Instagram

Африканец Ричард Комми по прозвищу Терминатор, на уикенде проигравший Василию Ломаченко в Нью-Йорке единогласным решением судей, рассказал, чем так рассмешил его украинец накануне боя на дуэли взглядов.

"Эй, Василий, давай теперь расскажем всем о шутке, которая прозвучала перед боем. О той, в которой говорится о молодых щенках в нашем весе (видимо, имеются в виду Дэвис, Гарсия, Хэйни, Стивенсон), которые на самом деле никогда не хотели встречаться со старыми псами. Возможно, в 2022 году они выйдут из своих укрытий, чтобы подраться с нами обоими".

"Поздравляю еще раз, чемпион. Наслаждайся Рождеством, мой друг, и удачи в 2022 году тебе и твоей команде", – написал Ричард Комми у себя в Instagram.

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Ломаченко vs Комми / Фото: Getty Images

Напомним, после победы над Комми Василий угодил в скандал. Ломаченко отпраздновал победу не с флагом Украины, чем разозлил соотечественников.

Больше всего уроженцу Белгорода-Днестровского досталось от легендарного боксера Владимира Кличко, который не только возмутился ("Что за черт!"), но и объяснил Васе, что такое патриотизм.

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