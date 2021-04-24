Коллекторы избили бывшего игрока сборной Украины, а семью держали в заложниках

Семья хоккеиста Александра Матвийчука взяла долларовый кредит на квартиру, но из-за кризиса не смогла его выплатить вовремя. Теперь у него проблемы с коллекторами

Бывшего хоккеиста сборной Украины Александра Матвийчука терроризируют коллекторы. На протяжении трех дней экс-спортсмена избивали, а его семью держали в заложниках в собственной квартире.

По информации СМИ, причиной конфликта стал кредит, который семья Матвийчука взяла в 2000-х годах, но из-за кризиса и скачка доллара не смогла вовремя погасить, сообщается в Вікна Новини. Сообщается, что банк продал долг хоккеиста коллекторам, а те уже переоформили квартиру на себя.

Реклама

Ранее мы писали, что в России вандалы сожгли могилу хоккеиста, погибшего в авиакатастрофе. Неизвестные пробрались на кладбище и сожгли могилу одного из хоккеистов Локомотива, погибшего в авиакатастрофе. Полиция посмотрела видео и уже ищет хулиганов.