Коленом в голову. Украинский грузин ярким нокаутом уничтожил соперника (видео)

Роман Долидзе vs Кайл Докос / Фото: Getty Images

В ночь на 19 июня в Остине (Техас, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 37. В предварительном карде встречались грузин Роман Долидзе, который начинал карьеру в Украине, и американец Кайл Докос.

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В дебюте поединка соперники столкнулись головами и рефери дал время восстановиться Докосу. Почти сразу американец получил левый боковой в голову и оказался на канвасе. Впрочем Докос сумел избежать добивания и поднялся на ноги.

Затем Роман зажал американца у сетки и нанес удар коленом в голову, после чего Докос упал и был добит – технический нокаут.

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Отметим, что украинский грузин одержал четвертую победу в UFC, при одном поражении. Его рекорд в UFC теперь 4-1.

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Напомним, Долидзе – чемпион мира и Европы по грэпплингу, 7-кратный чемпион Украины по грэпплингу, чемпион Украины по ММА и Free-Fight, чемпион мира по ММА. В 2018 году стал чемпионом мира в полутяжелом весе по версии WWFC.

Роман Долидзе. Фото: mma.uno

Добавим, что в предыдущем поединке Роман Долидзе по очкам победил аргентинского бойца Лауреано Старополи, который перед приходом в единоборства работал полицейским.