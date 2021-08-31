Когда в бассейн попали снаряды! Украинский призер Паралимпиады бежал из Донецка в Россию

Крайник - в Токио-2020 и Москве-2016

Не успели мы порадоваться сегодня за бронзовую медаль Паралимпиады-2020 Василия Крайника, как тут же появилась "зрада".

Оказывается, что с началом войны на Донбассе Василий уехал в Россию. Вот как он это объяснял тогда.

- Василий, когда вы приняли решение уехать из Донецка?

- Летом прошлого года, когда в наш бассейн попали снаряды. Тогда стало понятно, что нужно уезжать. Решение о переезде принимал вместе с семьей и тренером Юрием Погонцом. Мы разослали резюме в несколько регионов России, в том числе в Новгородскую область и вашу республику. Федерация плавания Коми предложила наиболее приемлемые условия. Нас сразу предупредили, что работать придется не в Сыктывкаре, а в райцентре – городе Емве. Как только из республики пришел ответ, мы собрались и переехали,- говорил Крайник сайту КомиОнлайн в феврале 2015 года.

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В конце 2016-го спортсмен выкладывал в запрещенной в Украине соцсети ВКонтакте фото из Москвы.

Видать, на новой родине мастерство спортсмена не оценили и он вернулся в Украину.

Крайнику нужно брать пример с Игоря Цветова, который не захотел вместе фотографироваться с представителями России на подиуме Токио-2020.