Украинские пловцы до конца боролись за золото, но в итоги у наших паралимпийцев серебро и бронза

На Паралимпиаде-2020 в Токио украинские пловцы Веракса и Крайник завоевали две медали в копилку сборной Украины

Максим Веракса завоевал серебро на Паралимпиаде-2020 / Фото: Reuters

Сегодня на Паралимпийских играх в Токио прошли финальные заплывы в плавании. Представители сборной Украины добыли две медали.

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Первым из украинских пловцов соревновался Максим Веракса. В заплыве на дистанцию 100 метров (клас – S12) украинец финишировал с вторым результатом – 52.87 сек. Максим лидировал практически на всей дистанции, но финише проиграл азербайджанцу Селаю 0.18 сек.

Второй украинец в этом заплыве – Илья Яременко финишировал четвертым.

Это вторая награда для украинца на Играх в Токио, ранее он завоевал бронзу в заплыве на 50 м вольным стилем.

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Вторую медаль за сегодня в плавании выиграл Василий Крайник.

Украинский паралимиец боролся за золотую медаль Паралимпиады-2020, но в итоге финишировал третьим. Бронзовая медаль стала первой в карьере спортсмена.

Василий Крайник / Фото: Reuters

Василий выступал в заплыве на 200 метров комплексным плаванием и показал время 2:09.92. Золото завоевал британский пловец Данн Риз.