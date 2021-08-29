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Кобин отобрал очки у Шахтера: "горняки" не смогли обыграть Минай в Ужгороде

Сергей Шаховец
29 августа, 19:02
Донецкий Шахтер в непростом матче не смог обыграть аутсайдера чемпионата

Донецкий Шахтер в непростом поединке в Ужгороде сыграл вничью с Минаем 1:1.

Уже в дебюте встречи "горняки" остались вдесятером. На 18-й минуте матча новичок Шахтера Марлон в жестком стыке отобрал мяч у Ахмедзаде, а Екатерина Монзуль достала вторую желтую карточку для бразильца.

Команда Де Дзерби сумела отыграться благодаря нарушению в свой штрафной площадке защитника Миная Векляка, который заплел ногу Траоре. Удар форварда "горняков" с 11-метрового был точен – 1:0 повели гости.

Во втором тайме хозяева сравняли счет. Подача с правого фланга завершилась ударом головой никем не прикрытого Ахмедзаде – 1:1.

Украинская Премьер-лига. 6 тур.

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Минай – Шахтер – 1:1

Голы: Ахмедзаде, 76 – Траоре, 34 (пен).

Турнирная таблица

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