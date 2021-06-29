Клуб, названный в честь Иоанна Крестителя, подписал контракт с 19-летним украинцем

Полузащитник Максим Кучерявый заключил соглашение на три года с шотландским Сент-Джонстоном, за который ранее выступал Сергей Балтача

Максим Кучерявый продолжит карьеру в Шотландии

У украинских болельщиков появился повод более пристально следить за шотландским чемпионатом. Со следующего сезона там будет выступать 19-летний полузащитник Максим Кучерявый. Кстати, в шотландском Глазго сегодня сборная Украины сыграет матч 1/8 финала Евро-2020. Смотрите онлайн-трансляцию встречи Украина – Швеция.

Кучерявый подписал трехлетний контракт с командой Сент-Джонстон. Он уже тренировался с клубом, выступал за "молодежку", после чего Максиму был предложен контракт.

"Все в клубе заставили меня почувствовать себя желанным гостем и приложили много усилий, чтобы я освоился. Я очень рад, что у меня теперь контракт на три года. Это будет захватывающий период в моей карьере, потому что здесь прекрасное место для игры в футбол. Очень обнадеживает, а также вселяет в меня уверенность, когда я знаю, что в меня верят. Теперь я буду продолжать упорно работать над своей игрой, слушать и учиться каждый день", – заявил Максим сайту клуба.

До переезда в Шотландию Кучерявый выступал за киевскую ДЮСШ-15.

Сент-Джонстон был основан в 1884 году. И назван в честь Иоанна Крестителя. В прошлом сезоне клуб занял шестое место в национальном чемпионате и выиграл Кубок Шотландии. Кстати, ранее в Сент-Джонстоне уже играл представитель Украины. Около сотни матчей в начале 1990-х за клуб провел Сергей Балтача.