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Заря --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
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Яне Клочковой понадобилось шесть минут, чтобы переплыть Днепр

Александр Трикиша
16 сентября, 18:04
Легендарная украинская пловчиха Яна Клочкова отметила годовщину своего первого олимпийского золота и переплыла Днепр! В Сиднее-2000 украинка завоевала две золотых медали и серебро

Яна Клочкова переплыла Днепр / Фото: Facebook

16 сентября в Украине отмечают Днем сборной команды Украины по плаванию. Праздник учредили в честь победы Клочковой на Олимпийских играх в Сиднее на дистанции 400 м комплексное плавании.

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В честь знаменательного дня Яна переплыла Днепр с правого берега на левый в компании энтузиастов, звезд, партнеров по той национальной сборной.

Вместе с ней в заплыве принял участие украинский пловец и участник проекта "Холостяк" Дмитрий Черкасов.

"От берега до берега метров 500, Яна преодолела их минут за шесть. Других участников заплыва, в том числе Дмитрия Черкасова, просили не опережать Яну, дать Золотой рыбке первой выйти из воды.

Течение в районе Речного вокзала было несильным, температура воды +16. Немного прохладно, хоть Яна плыла без гидрокостюма", – описал событие журналист Руслан Свирин у себя в Facebook.

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