Яне Клочковой понадобилось шесть минут, чтобы переплыть Днепр

Яна Клочкова переплыла Днепр / Фото: Facebook

16 сентября в Украине отмечают Днем сборной команды Украины по плаванию. Праздник учредили в честь победы Клочковой на Олимпийских играх в Сиднее на дистанции 400 м комплексное плавании.

Читайте также: Меня, самую титулованную! Клочкову не пригласили на празднование Дня независимости Украины

В честь знаменательного дня Яна переплыла Днепр с правого берега на левый в компании энтузиастов, звезд, партнеров по той национальной сборной.

Вместе с ней в заплыве принял участие украинский пловец и участник проекта "Холостяк" Дмитрий Черкасов.

"От берега до берега метров 500, Яна преодолела их минут за шесть. Других участников заплыва, в том числе Дмитрия Черкасова, просили не опережать Яну, дать Золотой рыбке первой выйти из воды. Течение в районе Речного вокзала было несильным, температура воды +16. Немного прохладно, хоть Яна плыла без гидрокостюма", – описал событие журналист Руслан Свирин у себя в Facebook.

Читайте также: Пиарились на Клочковой, а теперь... Беленюк вскипел из-за неприглашения пловчихи на парад