Кличко, ты где? Украинскому боксеру оторвали голову и подали на подносе

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Шэннон Бриггс вернулся и снова нацелил стрелы на Владимира Кличко. 49-летний американский боксер снова в издевательской форме бросил вызов легендарному украинскому бойцу. Ранее мы писали, что Виталий Кличко – настоящий боец, а Владимир научился им быть.

На своей страничке в Instagram неугомонный Бриггс опубликовал фото, на котором он предстал в образе официанта с подносом, на котором лежит голова Владимира.

"Вы звонили? Кличко, ты где? Я слышал, ты тренировался с Холифилдом. Он тебя прячет и держит в безопасности. Майк Тайсон не хочет драться, так что оставь их в покое, но мне, говядина, такое только нравится. Каждый раз, когда я проезжаю мимо вас, ребята, ставьте засовы на двери. Холифилд, я видел, как ты бежал и заперся. Вам придется застать меня врасплох", – заявил Бриггс под публикацией Читайте также: Скандальный американский боксер, который "отрубил" голову Кличко, будет биться без перчаток Свой последний поединок на профи-ринге Шэннон Бриггс провел в мае 2016 года. В 2010 году Бриггс встречался на ринге с Виталием Кличко и проиграл единогласным решением судей. Затем американец долгое время преследовал Владимира Кличко, требуя боя. Однажды дело дошло до того, что Бриггс подкараулил Кличко-младшего во время занятия на гребной доске и с помощью волн от моторной лодки сбросил украинца в воду. Владимир Кличко провел спарринг с Эвандером Холифилдом Видео: Instagram