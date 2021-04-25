Кличко такое и не снилось: сумасшедшие гонорары Фьюри и Джошуа на Востоке превысят ожидания

Британские боксеры за объединительный чемпионский бой в супертяжелом весе в 2021 году в Саудовской Аравии заработают не менее 150 миллионов долларов

Джошуа и Фьюри / Фото: Twitter

Самый ожидаемый бой в мировом боксе никак не удается организовать. Промоутеры Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри практически обо всем договорились, а еще зимой гонорары Фьюри и Джошуа рассекретили в Британии. Тогда называлась сумма в 100 миллионов фунтов стерлингов (примерно 138 млн долларов), которую боксеры разделят пополам. Однако, оказывается, призовой фонд превысит ее.

Журналисты сайта ESPN утверждают, что на гонорары пойдет больше. Ожидается, что бойцы заработают не менее 150 миллионов долларов, а самим местом "суперфайта" должна стать Саудовская Аравия. Хотя еще недавно говорили, что на бой Джошуа – Фьюри не могут найти деньги. Впрочем, не зря же знаменитый промоутер Эдди Хирн исколесил едва ли не полмира, чтобы обеспечить бойцам огромные суммы.

Предполагают, что по 75 "лимонов" получит и Энтони, и Тайсон, а еще несколько миллионов пойдут на "мелкие расходы" спортсменам в андеркарте. Если переговоры на Ближнем Востоке завершатся успешно, то бой может состояться уже в конце июля.

Джошуа vs Фьюри / Фото: YouTube Реклама

Ранее Джошуа за бой с американцем Энди Руисом заработал 60 миллионов долларов. А вот за встречу в 2015 году с Владимиром Кличко британец, как и украинец, получил "всего" около 20 млн.

Вспомним, как Тайсон вел себя перед поединком с Деонтеем Уайлдером:

Уайлдер – Фьюри: взвешивание перед боем Видео: Reuters