Кличко призвал выбросить из бокса известного российского спортсмена

Дмитрий Бивол / Фото: Getty Images

Цивилизованный мир продолжает изолировать Россию от нормальной жизни. Всему виной – военное вторжение в Украину, которое армия РФ начала 24 февраля.

Мир спорта не стоит в стороне. На прошлой неделе Мировая ассоциация бокса отстранила Россию от всех своих соревнований, как и футбольные ФИФА с УЕФА.

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Тем не менее в мае должен состояться бой в полусредней весовой категории между россиянином Дмитрием Биволом и мексиканцем Саулем Альваресом. Украинский экс-чемпион мира Владимир Кличко категорически выступил против того, чтобы россиянину дали право выступать.

"Бивола не должны допустить к бою с Канело. Каждая санкция не имеет ничего против отдельных лиц и спортсменов. Они касаются российских политиков, а каждый представитель этой страны должен пребывать под санкциями. Таким образом, мы показываем России, что мир против этой бессмысленной войны. В ней нет ничего хорошего".

Отметим, что бой Бивол – Альварес назначен на 7 мая и должен пройти в США. На данный момент Дмитрий Бивол провел 19 боев в профессиональной карьере и еще ни разу не проиграл.

У Альвареса же на счету уже 60 боев. Из них мексиканец выиграл 57 матчей, дважды свел бои к ничьей, а также один раз проиграл – Флойду Мейвезеру.