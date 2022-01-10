Китайцам запретили спасать олимпийцев! Кто ответит за смерть?

Олимпийцам лучше не попадать в ДТП / Фото: Коллаж: Сегодня
Жителям Пекина запрещено оказывать помощь олимпийскому транспорту в случае дорожно-транспортных происшествий. С таким запретом выступила полиция столицы Китая.
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Горожане были предупреждены, что в случае оказания помощи будет создан риск изоляции спортсменов.
"В случае дорожно-транспортных происшествий со специальными транспортными средствами для зимних Олимпийских игр, пожалуйста, обратите внимание на соблюдение безопасной дистанции", – говорится в сообщении Бюро по управлению дорожным движением Пекина.
В случае возникновения внештатных ситуаций на дороге рекомендуется дожидаться прибытия на место соответствующих служб, сообщает Матч ТВ.
Интересно, кто понесет ответственность, если после ДТП умрет спортсмен из-за того, что ему не окажут помощь.
Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.
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