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Китайцам запретили спасать олимпийцев! Кто ответит за смерть?

Андрей Трофимов
10 января, 20:15
В случае ДТП во время Игр-2022 горожанам рекомендуется дожидаться прибытия на место соответствующих служб и соблюдать дистанцию

Олимпийцам лучше не попадать в ДТП / Фото: Коллаж: Сегодня

Жителям Пекина запрещено оказывать помощь олимпийскому транспорту в случае дорожно-транспортных происшествий. С таким запретом выступила полиция столицы Китая.

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Горожане были предупреждены, что в случае оказания помощи будет создан риск изоляции спортсменов.

"В случае дорожно-транспортных происшествий со специальными транспортными средствами для зимних Олимпийских игр, пожалуйста, обратите внимание на соблюдение безопасной дистанции", – говорится в сообщении Бюро по управлению дорожным движением Пекина.

В случае возникновения внештатных ситуаций на дороге рекомендуется дожидаться прибытия на место соответствующих служб, сообщает Матч ТВ.

Интересно, кто понесет ответственность, если после ДТП умрет спортсмен из-за того, что ему не окажут помощь.

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Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

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