Киркорова хватило на 20 минут боев в клетке: ушел в туалет и не вернулся

Организатор турнира по смешанным единоборствам рассказал о посещении его соревнований российским певцом – Киркоров даже до главного боя вечера не досидел

Киркоров на турнире по смешанным единоборствам / Фото: sport24.ru

Президент промоутерской компании AMC Fight Nights Global Камил Гаджиев вспомнил о посещении его турнира по боям в "клетке" российским певцом Филиппом Киркоровым. Дело было в 2018-м в Москве. Судя по словам Гаджиева, Киркорову смешанные единоборства не зашли.

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"У меня на турнире как-то раз Филипп Киркоров был. Его хватило на 20 минут. Посидел-посидел, ему что-то тяжко стало, он пошел в туалет и не вернулся. Но сам факт! Он тогда даже не досидел до боя Минеева и Исмаилова. Такое пропустил. Когда бы он еще подобное увидел?" – рассказал Гаджиев каналу Sport24: культура бития

Отметим, что тот бой Минеева и Исмаилова завершился вничью. И хотя Киркоров до него не досидел, это не помешало певцу после поединка в Instagram поздравить своего друга Минеева с победой. "Ведь ничья – это равная победа на двоих!", – написал тогда Киркоров.

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Кстати, не исключено присутствие певца на поединке-реванше. По словам Минеева, якобы Исмаилов хочет, чтобы именно Киркоров выводил его на бой.