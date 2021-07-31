Кэти Ледеки завоевала 10-ю медаль на Олимпиадах : результаты плавания в Токио

Результаты медальных заплывов в плавании 31 июля / Фото: Reuters
В мужском плавании на 100 метров баттерфляем победу отпраздновал американец Калеб Дрессел и стал пятикратным олимпийским чемпионом.
Он не только взял золотую медаль, но и обновил собственный мировой рекорд. Также ему принадлежит олимпийский рекорд в этой дисциплине (49.71).
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- Калеб Дрессел (США) – 49.45 мировой рекорд
- Криштоф Милак (Венгрия) +0.23
- Ноэ Понти (Швейцария) +1.29
В женском заплыве на спине на 200 метров золотую медаль завоевала Кейли Маккиоун из Австралии. Это уже третья медаль для австралийки в Токио. Ранее она брала золото на 100-метровке и бронзу – в комбинированной смешанной эстафете.
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- Кейли Маккиоун (Австралия) – 2:04.68
- Кайли Масс (Канада) +0.74
- Эмили Сибом (Австралия) +1.49
В заплыве на 800 метров вольным стилем среди женщин победу отпраздновала знаменитая американка Кэти Ледеки, завоевавшая в Токио уже четвертую награду, а в целом это ее 10-я медаль на Олимпийских играх!
- Кэти Ледеки (США) – 8:12.57
- Ариарне Титмус (Австралия) +1.26 рекорд Океании
- Симона Квадарелла (Италия) +5.78
А в смешанной эстафете 4х100 м комплексным плаванием олимпийскими чемпионами с мировым рекордом стали британцы.
- Великобритания – 3:37.58 мировой рекорд
- Китай +1.28
- Австралия +1.37
Также у нас есть полное расписание Олимпиады-2020 на каждый день, где отдельно выделены все медальные старты.
А общий медальный зачет Олимпийских игр в Токио вы можете найти на нашем сайте. Таблица обновляется после каждого финала.
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