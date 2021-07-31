Изменить язык на: UA Перейти к новостям

Кэти Ледеки завоевала 10-ю медаль на Олимпиадах : результаты плавания в Токио

31 июля, 08:26

Александр Трикиша

На Олимпийских играх в Токио разыграли еще четыре комплекта наград в плавании. Победители установили два новых мировых рекорда, а серебряная призерка обновила рекорд Океании

Результаты медальных заплывов в плавании 31 июля / Фото: Reuters

В мужском плавании на 100 метров баттерфляем победу отпраздновал американец Калеб Дрессел и стал пятикратным олимпийским чемпионом.

Он не только взял золотую медаль, но и обновил собственный мировой рекорд. Также ему принадлежит олимпийский рекорд в этой дисциплине (49.71).

Читайте также: Не хватило самой малости: украинец обидно пролетел мимо финала Олимпиады-2020

В женском заплыве на спине на 200 метров золотую медаль завоевала Кейли Маккиоун из Австралии. Это уже третья медаль для австралийки в Токио. Ранее она брала золото на 100-метровке и бронзу – в комбинированной смешанной эстафете.

Читайте также: F**k: чемпионка Игр выругалась в прямом эфире, обращаясь к матери

Реклама

В заплыве на 800 метров вольным стилем среди женщин победу отпраздновала знаменитая американка Кэти Ледеки, завоевавшая в Токио уже четвертую награду, а в целом это ее 10-я медаль на Олимпийских играх!

А в смешанной эстафете 4х100 м комплексным плаванием олимпийскими чемпионами с мировым рекордом стали британцы.

Также у нас есть полное расписание Олимпиады-2020 на каждый день, где отдельно выделены все медальные старты.

А общий медальный зачет Олимпийских игр в Токио вы можете найти на нашем сайте. Таблица обновляется после каждого финала.

Новости на эту же тему:
плавание медаль Олимпиада-2020

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама