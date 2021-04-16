Версія українською
$ 27,96
33,46

Каждый день тест на коронавирус! Япония ужесточает требования к олимпийцам

16 апреля, 17:10

Любомир Луканюк

Организаторы Олимпийских игр в Токио намерены проводить ежедневные тесты на коронавирус для всех участников соревнований

Организаторы летней Олимпиады в Токио рассматривают вопрос увеличения частоты тестирования спортсменов на коронавирус. Тем временем украинским олимпийцам начали колоть китайскую вакцину.

Об этом на пресс-конференции заявила министр Тамае Марукава, ответственная за проведение Олимпиады.

"Некоторые страны могут проводить вакцинацию, а другие – нет. Мы будем проводить безопасные соревнования и ожидаем спортсменов из всех стран. Сейчас мы подробно рассматриваем возможность проведения ежедневных тестов", – сказала Марукава.

Реклама

Читайте также: Невероятный прогноз для Украины: В Токио завоюем на 10 медалей больше, чем в Рио

Требования для спортсменов на Играх

Смотрите, какие медали получат триумфаторы Олимпиады-2020:

Новости на эту же тему:
Олимпийские игры Олимпиада-2020 коронавирус

Реклама