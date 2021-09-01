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Казахстан Украина: видео голов и обзор дебютного матча Петракова

Александр Трикиша
1 сентября, 18:09
Украина и Казахстан встречались в четвертом туре отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Поединок стал дебютным для Александра Петракова

Результативный удар Романа Яремчука / Фото: Reuters

Мы проводили онлайн матча Казахстан – Украина с подробным описанием всех опасных моментов и видео голов.

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Украинцы открыли счет уже на 92-й секунде встречи! Роман Яремчук получил мяч от Караваева, принял его на грудь и с лета запустил в девятку. Мяч пролетел над вратарем и юркнул в сетку. Красотища!

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Еще до перерыва наши футболисты трижды проверили на прочность каркас ворот соперника, но больше мяч в сетку не залетел.

Кстати, этот поединок стал для Андрея Ярмоленко сотым в футболке сборной Украины. Он стал четвертым игроком в истории нашей команды, кому удалось преодолеть рубеж в 100 матчей.

Добавим, что перед матчем букмекеры считали Украину фаворитом сегодняшнего матча. На ее победу устанавливали коэффициент 1.45, на ничью – 4.20, на победу Казахстана – 7.50. Исходя из этих котировок, вероятность исходов следующая: выигрыш украинцев – 65%, ничья – 22%, выигрыш казахстанцев – 13%.

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