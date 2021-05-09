Каштру назвал свое главное достижение в Шахтере

"Если я у вас спрошу, сколько было молодых ребят в команде 3-4 года назад, вы мне ответите, что не так много, как сейчас", – заявил, покидая "горняков", португалец

Луиш Каштру / Фото: Reuters

Луиш Каштру, объявивший об уходе из Шахтера, назвал свое главное достижение за два года у руля донецкой команды. По словам португальского специалиста, это количество молодых игроков, внедренных при нем в основной состав.

"Это был мой последний матч, – сказал Луиш Каштру YouTube-каналу Шахтера после воскресной победы над Ингульцом 1:0. – Я ухожу. Но признаюсь вам. Иногда во время прощаний мы остаемся с послевкусием, что можно было бы сделать что-то еще. Ничего не осталось, по крайней мере, у меня"

Луиш Каштру / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

"Всегда отдавал себе отчет, что моя работа строится не только на результатах. Несмотря на то что мир футбола привык смотреть на цифры, результаты, знал, что есть и другие цели, к которым нужно идти. Понимал, что в один день могу заплатить очень дорогой счет по результатам. Но мне нужно было идти по этому пути"

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

"И сегодня, когда смотрел на поле, не видел Бондаря, потому что он травмирован, но видел Трубина, Додо, Витао, Корниенко, Маркоса Антонио, Судакова, Вьюнника, Тете, Фернандо, Соломона. Если вас спрошу, сколько было молодых ребят в команде 3-4 года назад? Наверное, искренне вы бы мне ответили, что не так много"

Дарио Срна и Луиш Каштру / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

"Это была одна из моих работ – строить будущее для Шахтера. У клуба есть будущее, эта стройка начата. Некоторые говорят: "Ваша работа осталась на полпути". Кто-то компетентный продолжит эту работу", – заявил Каштру

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Напомним, в этом сезоне Шахтер не смог защитить чемпионский титул, пропустив вперед Динамо, возглавляемое экс-наставником дончан Мирчей Луческу.

Обзор последней игры Каштру в Шахтере