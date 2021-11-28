Карлсен – Непомнящий: прямая трансляция третьей партии

Чемпион Карлсен против претендента Непомнящего / Фото: fide.com

В Дубае продолжается поединок за шахматную корону. В воскресенье, 28 ноября, Магнус Карлсен и Ян Непомнящий сыграют третью партию. Начало в 14:30.

Пока в поединке счет – 1:1. Обе предыдущие встречи завершились вничью.

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Прямая трансляция матча

Карлсен – Непомнящий

Регламент

Запланировано 14 классических партий. Контроль времени: 120 минут на 40 ходов, затем 60 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с 61 хода.

В случае ничейного исхода матча проводится тай-брейк: 4 партии с контролем времени 25 минут + 10 секунд на ход. Если счет остается равным, то играются 2 партии с контролем 5 минут + 3 секунды на ход, и далее при необходимости еще 4 блицматча из 2 партий. Если 10 партий не выявят победителя, то играется решающая партия (армагеддон), в которой белые (цвет определяет жеребьевка) имеют 5 минут, черные – 4, с добавлением 2 секунд после 61-го хода, ничья в пользу черных.

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Игровые дни: 28, 30 ноября, 1, 3-5, 7-8, 10-12, 14 декабря. Тай-брейк: 15 декабря.

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Призовой фонд

2 миллиона евро. Победитель получает 60%, если победа будет достигнута на тай-брейке – 55%.