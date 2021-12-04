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Ворскла --
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Десна --
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Черноморец --
11 декабря 00:00
Динамо --
Заря --
11 декабря 00:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
11 декабря 00:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
4 декабря 19:00
Рома --
Интер --
4 декабря 19:30
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Ливерпуль --
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Карлсен – Непомнящий: прямая трансляция седьмой партии

Любомир Луканюк
4 декабря, 14:16
Чемпион мира повел в счете после шестой партии, теперь претенденту обязательно нужно играть на победу

Карлсен vs Непомнящий / Фото: Getty Images

В субботу, 4 декабря, в Дубае продолжится матч за звание чемпиона мира по шахматам. Норвежец Магнус Карлсен защищает свой титул в поединке против россиянина Яна Непомнящего.

Вчера состоялась самая продолжительная партия в истории чемпионских матчей. Она длилась 7 часов и 45 минут и закончилась на 136-м ходу победой Магнуса Карлсена. Счет в матче стал 3,5:2,5 в пользу норвежца.

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Карлсен vs Непомнящий:
прямая трансляция

Регламент

Запланировано 14 классических партий. Контроль времени: 120 минут на 40 ходов, затем 60 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с 61 хода.

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Тест. Десять интересных фактов о шахматах

В случае ничейного исхода матча проводится тай-брейк: 4 партии с контролем времени 25 минут + 10 секунд на ход. Если счет остается равным, то играются 2 партии с контролем 5 минут + 3 секунды на ход, и далее при необходимости еще 4 блицматча из 2 партий. Если 10 партий не выявят победителя, то играется решающая партия (армагеддон), в которой белые (цвет определяет жеребьевка) имеют 5 минут, черные – 4, с добавлением 2 секунд после 61-го хода, ничья в пользу черных.

Игровые дни: 4-5, 7-8, 10-12, 14 декабря. Тай-брейк: 15 декабря.