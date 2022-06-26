Капризный экс-форвард Металлиста отметился на дне рождения Месси (фото)

Алехандро Гомес был в числе избранных гостей Месси / Фото: Коллаж: Сегодня

24 июня одному из величайших футболистов мира Лионелю Месси исполнилось 35 лет. Лео решил с размахом отметить это событие, арендовав роскошный особняк на Ибице, стоимостью 300 тысяч евро в неделю. Кстати, недавно Месси попробовал себя в новом аплуа актера.

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Поздравить легенду приехали самые близкие друзья кудесника. На праздновании были замечены Сеск Фабрегас, Луис Суарес, Лаутаро Мартинес, Хавьер Пасторе, Анхель Ди Мария, Николас Отаменди.

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Попал в число избранных и бывший нападающий харьковского Металлиста Алехандро Гомес. Фотографией с мероприятия аргентинец похвастался в своем Instagram.

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Отметим, что помимо яркой игры, Гомес запомнился украинским болельщикам постоянными скандалами. Форвард конфликтовал с партнерами по командами и постоянно выражал свое недовольство пребыванием в Украине.

Кстати на уровне УПЛ аргентинец не поразил своей результативностью. Сыграв 24 матча в футболке Металлиста, Гомес забил всего 4 гола.

После вторжения России в Украину в 2014 году аргентинец перебрался в Аталанту, где повздорил с главным тренером Гасперини и перешел в Севилью.

В составе сборной Аргентины экс-форвард Металлиста провел 14 матчей и забил 3 гола.

Ранее мы сообщали, что Лионель Месси принялся догонять Криштиану Роналду. Аргентинец обошел Ференца Пушкаша и вышел на четвертое место в рейтинге лучших бомбардиров сборных.