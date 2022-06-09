Такого Месси вы еще не видели! Футболист снялся в сериале (видео)

Легенда мирового футбола Лионель Месси попробовал себя в новом амплуа, форвард сборной Аргентины снялся в сериале "Защитники"

Месси в сериале "Защитники"

Аргентинский нападающий Пари Сен-Жермен Лионель Месси снялся в кино. Форвард сыграл эпизодическую роль во втором сезоне сериала "Защитники". Ранее мы рассказывали, как с помощью пакета познакомиться с Месси.

В фильме идет речь о трех футбольных агентах, которые вынуждены объединить усилия, чтобы избежать банкротства. Созданное ими агентство не только ведет футбольные дела клиентов, но и работает с ними за пределами поля, постоянно попадая в разные необычные ситуации.

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В сериале вышел один сезон с оценкой 6,5 баллов из 10 на IMDb. Второй сезон планируется на следующий год.

Лионель Месси считается одним из лучших футболистов в истории мирового футбола. Семикратный обладатель "Золотого мяча", шестикратный – "Золотой бутсы". Вместе с Барселоной выиграл десять титулов чемпиона Испании, четыре Лиги чемпионов, семь Кубков Испании, восемь Суперкубков Испании, три Суперкубка Европы и три чемпионата мира среди клубов. Чемпион Франции в составе Пари Сен-Жермен.

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В рейтинге самых богатых спортсменов мира находится на втором месте.

Лионель Месси с "Золотым мячом" / Фото: REUTERS

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Ранее мы писали, что украинские футболисты Андрей Пятов и Евгений Коноплянка снялись в фильме "Большая прогулка". Фильм должен был выйти на экраны кинотеатров 24 февраля. Как раз в тот день, когда Россия начала полномасштабную войну с Украиной.