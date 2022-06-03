Капитан сборной Украины выставил на аукцион награду за матч с Шотландией

Андрей Ярмоленко отдает свою награду в помощь Украине / Фото: Reuters, УАФ, Коллаж: Сегодня

Сборная Украины в валидольном матче обыграла шотландцев со счетом 3:1. Один из голов в ворота соперников забил Андрей Ярмоленко.

Болельщики "сине-желтых" оценили яркую игру экс-вингера Вест Хэма и выбрали Ярмоленко лучшим игроком матча Украина – Шотландия. По этому поводу капитан сборной получил памятный приз – "Лев матча".

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Однако, лидер нашей команды принял решение выставить награду на благотворительный аукцион и на вырученные средства помочь Украине.

Как сообщает пресс-служба УАФ, Андрей Ярмоленко объявил старт аукциона, лотом которого станет главный приз – награда "Льва матча" с личной подписью капитана "сине-желтых", а также его футболка!

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Стартовая цена – 5000 грн, шаг аукциона – 500 грн. Торги продлятся до 6 июня.

Все деньги победной ставки будут направлены на платформу United24, целью которой является сбор благотворительных взносов для восстановления Украины от разрушительных последствий российского военного вторжения.

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Ранее мы сообщали, что легенда украинского футбола Андрей Шевченко стал первым амбассадором платформы United24. Президент Украины Владимир Зеленский лично представил первого посла организации.