Канада выползла в плей-офф: все пары 1/4 финала чемпионата мира по хоккею

Определились все участники четвертьфинала чемпионата мира по хоккею. Канада все же смогла пробиться в плей-офф, где сыграет с командой ОКР. Матчи следующего раунда пройдут 3 июня

Канадцы с нервами вышли в плей-офф ЧМ-2021. Фото: REUTERS/Ints Kalnins

По итогам сегодняшних матчей определились все участники плей-офф чемпионата мира по хоккею 2021 года. Сборная Канады все-таки сумела пробиться в следующий раунд, едва не повторив горькую судьбу Швеции.

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Из группы А досрочно вышли ОКР, Швейцария, Чехия и Словакия, а в последнем туре определились итоговые места двух последних команд, что повлияло их дальнейшее расположение в сетке плей-офф.

А вот в группе В счастливчики определились только по завершении заключительного матча. Германия обыграла Латвию и потеснила с третьего места Канаду, но "кленовые" все же получили путевку в следующий ранд.

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Пары 1/4 финала (все матчи – 3 июня):

США – Словакия;

Швейцария – Германия;

Команда ОКР – Канада;

Финляндия – Чехия.

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