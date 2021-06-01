Изменить язык на: UA Перейти к новостям

Канада выползла в плей-офф: все пары 1/4 финала чемпионата мира по хоккею

1 июня, 23:01

Александр Трикиша

Определились все участники четвертьфинала чемпионата мира по хоккею. Канада все же смогла пробиться в плей-офф, где сыграет с командой ОКР. Матчи следующего раунда пройдут 3 июня

Канадцы с нервами вышли в плей-офф ЧМ-2021. Фото: REUTERS/Ints Kalnins

По итогам сегодняшних матчей определились все участники плей-офф чемпионата мира по хоккею 2021 года. Сборная Канады все-таки сумела пробиться в следующий раунд, едва не повторив горькую судьбу Швеции.

Читайте также: ЧМ-2021 по хоккею: расписание и результаты всех матчей

Из группы А досрочно вышли ОКР, Швейцария, Чехия и Словакия, а в последнем туре определились итоговые места двух последних команд, что повлияло их дальнейшее расположение в сетке плей-офф.

А вот в группе В счастливчики определились только по завершении заключительного матча. Германия обыграла Латвию и потеснила с третьего места Канаду, но "кленовые" все же получили путевку в следующий ранд.

Реклама

Пары 1/4 финала (все матчи – 3 июня):

Лучшие драки в НХЛ:

Новости на эту же тему:
чемпионат мира по хоккею

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама