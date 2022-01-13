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Камбосос сказал, в каком порядке побьет Ломаченко, Хэйни и Танка

Андрей Трофимов
13 января, 10:37
Абсолютный чемпион мира в легком весе австралиец Джордж Камбосос проговорился относительно своих следующих поединков

Ломаченко vs Камбосос / Фото: Getty Images

Крушитель Теофимо Лопеса Джордж Камбосос, с которым добивается боя Василий Ломаченко, рассказал о своих планах.

Австралиец заблокировал фолловера, обвинившего его в том, что он избегает сильную оппозицию. При этом Джордж написал забаненному пользователю в Twitter:

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"Успокойся, дружище, я дам фанатам то, что они хотят. Хэйни, Лома, Танк (прозвище Джервонты Дэвиса) – все они получат свое, один за другим".

Камбосос сенсационно одолел Лопеса / Фото: Getty Images, AFP

Хэйни, Камбосос и Ломаченко / Фото: Коллаж: Сегодня

Джервонта Дэвис / Фото: Getty Images

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"Я только месяц назад побил топ-парня. Думаете, стадионные бои делают за один день? Имейте терпение! Я своего шанса ждал 10 лет", – добавил Камбосос.

Ломаченко vs Камбосос / Фото: Коллаж: Сегодня

Ранее мы писали, что фанаты Камбососа назвали Ломаченко самым интересным соперником для Джорджа по следующему бою.

Но, судя по словам отца Хэйни, Камбосос собирается встретиться с его сыном, а не с Ломой.

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