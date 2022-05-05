Камбэк года! Реал Лунина оставил за бортом финала ЛЧ команду Зинченко

Реал vs Манчестер Сити / Фото: Reuters

В Мадриде завершился ответный матч полуфинального противостояния Лиги чемпионов между испанским Реалом и английским Манчестер Сити. Мы вели онлайн матча Реал и Манчестер Сити на нашем сайте.

Благодаря победе в первой встрече (4:3), английский гранд в этом поединке устроила ничья, которая позволила ему второй год подряд сыграть в финале.

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В первом тайме соперники никак не могли подобрать ключи к воротам друг друга. При этом "горожане" нанесли четыре удара в створ ворот Куртуа, а футболисты "королевского" клуба ни одного.

Ситуация изменилась во втором тайме. На 72 минуте матча на поле вышел Александр Зинченко. Спустя минуту украинец начал голевую атаку "горожан", которую точным ударом завершил Рияд Марез.

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Казалось, дело сделано и подопечным Пепа Гвардиолы можно паковать чемоданы на "Стад-де-Франс", но "сливочные" были с этим не согласны.

Дубль бразильского форварда "королевского" Родриго перевернул все с ног на голову. На 90-й минуте бразилец воспользовался пасом Бензема и сравнял счет – 1:1.

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А всего через минуту удар головой Родриго перевел матч в овертайм. Судьба путевки решилась в дополнительное время.

На 95-й минуте матча Реал получил право на одиннадцатиметровый, который четко реализовал Бензема.

Невероятный по драматургии поединок завершился победой команды Карло Анчелотти – 3:1.

Лига чемпионов 2021/22

1/2 финала, ответный матч, 4 мая

Реал Мадрид (Испания) – Манчестер Сити (Англия) – 3:1 (д.в)

Голы: Родриго, 90, 90+1, Бензема, 95 – Марез, 73.

Реал Мадрид: Куртуа – Карвахаль, Начо, Милитао (Вальехо, 115), Менди, Модрич (Камавинга, 75), Кроос (Родриго, 68), Каземиро (Асенсио, 75), Вальверде, Бензема (Себальос, 104), Винисиус Жуниор (Васкес, 115).

Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер (Зинченко, 72), Лапорт, Рубен Диаш, Жоау Канселу, де Брюйне (Гюндоган, 72), Бернарду Силва, Родри (Стерлинг, 99), Фоден, Марез (Фернандиньо, 85), Габриэл Жезус (Грилиш, 78).

ОБЗОР МАТЧА

В финале 28 мая на "Стад-де-Франс" в Париже встретятся Реал и Ливерпуль.