Какое у вас настроение на этой неделе? Элина Свитолина показала новый имидж

Украинская теннисистка радуется понедельнику в красном мини платье. Спортсменка показала новое фото в соцсетях и собрала в комментариях сотни комментариев

Элина Свитолина радуется началу новой недели / Фото: Instagram

Украинская теннисистка Элина Свитолина показала свое настроение на понедельник. Девушка опубликовала в Instagram фото в ярко красном мини платье и белой панамке.

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"Какое у вас настроение на этой неделе? Мое очень похоже на это", – подписала фото теннисистка и добавила смайлик в виде коктейля.

Свитолина занимает шестое место в рейтинге лучших теннисисток мира. На прошлой неделе украинка выступала на турнире в Риме, но прекратила борьбу в четвертьфинале, уступив Иге Свентек.

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