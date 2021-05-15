Какие же угрозы поступали главе хоккея Украины Зубко: запись с совещания ФХУ и УХЛ

Видео и текстовая расшифровка разговора Георгия Зубко с президентами ХК Донбасс и ХК Белый Барс Борисом Колесниковым и Константином Ефименко

Собрание представителей ФХУ и украинских клубов / Фото: ХК "Донбасс"

29 апреля президент ФХУ Георгий Зубко рассказал про информационную атаку на него и Федерацию хоккею. Позже сообщалось и про личные угрозы со стороны представителей некоторых клубов УХЛ. Об этом функционер сделал пост своей странице в Facebook.

В редакцию XSPORT.ua попала полная запись со встречи представителей ФХУ и Украинской хоккейной лиги, которая состоялась в начале апреля. Предлагаем вам прослушать разговор Георгия Зубко с президентами ХК "Донбасс" и ХК "Белый Барс" Борисом Колесниковым и Константином Ефименко. Также вы можете прочесть текстовую расшифровку записи.

Расшифровка разговора

Константин Ефименко: "Назовите ледовые арены, которые вы построили и финансы, которыми вы помогли клубам. Поэтому, если вы не можете справиться с маленькой задачей, то как вы можете руководить большой задачей?".

Георгий Зубко: "Отчеты – в установленном порядке, были публично доступны".

Борис Колесников: "Так, Георгий Юрьевич, тогда на этом можно заканчивать, если вы говорите клубам: "Идите читайте отчеты". Вы говорите клубам… И вы последнюю фразу сказали: "Идите читайте отчеты". Поверьте, мы прочитаем.

Георгий Юрьевич, вы очень пожалеете о своих словах".

Георгий Зубко: "Это угроза?"

Борис Колесников: "Да, это прямая угроза в публичной плоскости".

Георгий Зубко: "Я вас услышал".

Реклама

Борис Колесников: "Вы очень пожалеете, что так разговариваете с людьми, которые содержат украинский хоккей и благодаря которым вы говорите: "Идите, читайте отчеты".

Георгий Зубко: "У нас все записывается".

Борис Колесников: "Вы в публичном плане… Записывайте – это ж вы сказали".

Константин Ефименко: "Я думаю, что вам будет полезно еще раз посмотреть".

Георгий Зубко: "Вы сейчас всю дискуссию ведете оценочными суждениями. И угроза тоже услышана".

Борис Колесников: "Если вы будете так с клубами разговаривать, вы общественную карьеру закончите очень быстро. Это угроза еще одна – это расшифровка моих слов, чтобы вы понимали".

Георгий Зубко: "Я вас услышал. Если вы не уважаете мою деятельность…".

Борис Колесников: "Да при чем здесь уважать вашу деятельность. Вам говорят еще раз – ребята, займитесь тем, чего нет в украинском хоккее, а вы пытаетесь разорвать то, что есть в хоккее".

Георгий Зубко: "Мы занимаемся этими процессами".

Борис Колесников: "Георгий, нам непонятно. Есть календарные сроки… Вот Анатолий Иванович в предыдущие годы… Бегать за всеми клубами… Туда позвони ты, туда – я. Попроси, там добавьте, там убавьте, тем клюшки купите… Понимаете? Мы хотим иметь ясность".

Ранее бывшего хоккеиста Донбасса убил коронавирус.