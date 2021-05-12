Бывшего хоккеиста Донбасса убил коронавирус

Известный российский хоккеист, выступавший сезон в Донецке, Владислав Егин умер в 32 года из-за осложнений, вызванных коронавирусом

Екатеринбургский хоккейный клуб Автомобилист сообщил о смерти бывшего защитника клуба Владислава Егина. Спортсмен ушел из жизни из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

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Егину месяц назад исполнилось 32 года. За свою карьеру он поиграл во многих клубах, в том числе сезон-2011/12 провел в донецком Донбассе. В регулярном чемпионаты Высшей хоккейной лиги за Донбасс Владислав сыграл 39 матчей и набрал 10 очков (3+7). Принимал участие и в розыгрыше Континентального кубка.

Ранее мы писали, что чемпион Украины по хоккею Донбасс примет участие в следующем сезоне Лиги чемпионов. Руководство лиги приняло решение выдать донецкой команде wild card на участие в сезоне-2021/22.

Напомним, что в нынешнем сезоне донецкая команда выиграла восьмой раз чемпионат Украины, разгромив в финальной серии киевский Сокол – 4:0.