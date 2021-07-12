Как же забивает в его-то годы! Итальянец – автор самого старого гола на Евро

Защитник сборной Италии и Ювентуса Леонардо Бонуччи побил рекорд финальных матчем чемпионатов Европы, когда сравнял счет в поединке против Англии на Уэмбли

Леонардо Бонуччи - самый возрастной автор гола в финалах Евро / Фото: Reuters

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи на 67-й минуте встречи сравнял счет в финальном матче Евро-2020 с Англией на "Уэмбли" и стал самым возрастным автором гола в решающих поединках чемпионатов Европы. Ранее мы писали, что полуголый болельщик сорвал финал Евро-2020.

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В возрасте 34 лет и 71 дня защитник туринского Ювентуса Бонуччи стал самым возрастным автором гола в финалах Евро – сообщает Opta Sports. Предыдущий рекорд принадлежал немецкому форварду Бернду Хельценбайну, отличившемуся в 30 лет и 103 дня в финале чемпионата Европы-1976.

Для защитника итальянцев Леонардо Бонуччи это 18-й матч на чемпионатах Европы. Он обогнал вратаря Джанлуиджи Буффона и установил рекорд страны. В истории турнира лишь у трех игроков больше матчей: португальцев Криштиану Роналду (25), Пепе и Жоау Моутинью (по 19). 18 матчей также есть на счету немца Бастиана Швайнштайгера.

Также 17-й матч на чемпионатах Европы проводит еще один ветеран из Ювентусу, итальянский защитник Джорджо Кьеллини.

Кстати, мы ранее писали, что безбилетники спровоцировали давку перед стадионом, пытаясь прорваться на финал Евро-2020.