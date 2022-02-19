Как же ей страшно! Легенда мирового тенниса вступилась за Украину

Навратилова: "Как же Свитолиной сейчас страшно!" / Фото: Коллаж: Сегодня

Легендарная чешка с американским паспортом Мартина Навратилова поддержала Украину и лучшую теннисистку нашей страны Элину Свитолину в условиях возможного полномасштабного военного вторжения России.

"Не могу себе представить, как же напугана должна быть Элина Свитолина в эти дни. Скрестим пальцы за Украину", – написала 65-летняя Навратилова у себя в Twitter.

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Навратилова – рекордсменка по продолжительности пребывания на первой строчке мирового теннисного рейтинга, 59 раз побеждала на турнирах Большого шлема.

После бегства Навратиловой на Запад из тогдашней Чехословакии в 1975 году в советской прессе было запрещено упоминать ее имя. Поэтому газета "Правда" откликнулась на победу Мартины в финале Уимблдона-1978 следующими словами:

"В мужском разряде чемпионом Уимблдона стал швед Бьерн Борг, обыгравший в финале американца Джимми Коннорса. В женском финале поражение потерпела трехкратная чемпионка Уимблдона Крис Эверт".

Отметим, что первая ракетка Украины 27-летняя одесситка Элина Свитолина сейчас пребывает в катарской Дохе, где выступает на турнире WTA.

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При этом у себя в Instagram Элина выложила фото с хэштегом: "Вместе с Украиной".

Добавим, что в комментариях под твитом Мартины Навратиловой в поддержку Свитолиной болельщики устроили небольшую дискуссию: "Разве у Элины нет дома за рубежом?" – "Дружище, у нее семья в Украине!"

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Элина Свитолина / Фото: Reuters

Угроза вторжения России

Президент США Джо Байден считает, что нападение России на Украину должно произойти в ближайшие несколько дней.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки также предупредила, что атака на Украину может начаться в любой момент.