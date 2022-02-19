Як же їй страшно! Легенда світового тенісу заступилася за Україну

Навратілова: "Як же Світоліній нині страшно!" / Фото: Колаж: Сьогодні
Легендарна чешка з американським паспортом Мартіна Навратілова підтримала Україну та найкращу тенісистку нашої країни Еліну Світоліну в умовах можливого повномасштабного воєнного вторгнення Росії.
"Не можу собі уявити, як же налякана має бути Еліна Світоліна цими днями. Схрестимо пальці за Україну", – написала 65-річна Навратілова у себе в Twitter.
Навратілова – рекордсменка за тривалістю перебування на першому рядку світового тенісного рейтингу, 59 разів перемагала на турнірах Великого шолома.
Після втечі Навратілової на Захід із тодішньої Чехословаччини у 1975 році в радянській пресі було заборонено згадувати її ім'я. Тому газета "Правда" відгукнулася на перемогу Мартіни у фіналі Вімблдону-1978 такими словами:
"У чоловіків чемпіоном Вімблдона став швед Б'єрн Борг, який обіграв у фіналі американця Джиммі Коннорса. У жіночому фіналі поразки зазнала триразова чемпіонка Вімблдона Кріс Еверт".
Зазначимо, що перша ракетка України 27-річна одеситка Еліна Світоліна зараз перебуває у катарській Досі, де виступає на турнірі WTA.
При цьому у себе в Instagram Еліна виклала фото з хештегом: "Разом з Україною".
Додамо, що в коментарях під твітом Мартіни Навратілової на підтримку Світоліної вболівальники влаштували невелику дискусію: "Хіба Еліна не має дому за кордоном?" – "Друже, вона має сім'ю в Україні!"
Загроза вторгнення Росії
- Президент США Джо Байден вважає, що напад Росії на Україну має відбутися найближчими днями.
- Прессекретар Білого дому Джен Псакі також попередила, що атака на Україну може розпочатися будь-якої миті.
- На фоні накопичення Росією військ біля кордонів з Україною лунали прогнози, що Росія розпочне наступальні дії найближчим часом. Американська агенція Bloomberg повідомляла з посиланням на свої джерела, що це може статися вже 16 лютого, проте нападу не сталося.
- Напад на Україну розпочнеться з масштабних провокацій, які покликані виправдати вторгнення Росії до нашої країни. Покроковий план цього нападу озвучив державний секретар США Ентоні Блінкен під час екстреного засідання Ради Безпеки ООН.