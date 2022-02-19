Як же їй страшно! Легенда світового тенісу заступилася за Україну

Навратілова: "Як же Світоліній нині страшно!" / Фото: Колаж: Сьогодні

Легендарна чешка з американським паспортом Мартіна Навратілова підтримала Україну та найкращу тенісистку нашої країни Еліну Світоліну в умовах можливого повномасштабного воєнного вторгнення Росії.

"Не можу собі уявити, як же налякана має бути Еліна Світоліна цими днями. Схрестимо пальці за Україну", – написала 65-річна Навратілова у себе в Twitter.

Реклама

Навратілова – рекордсменка за тривалістю перебування на першому рядку світового тенісного рейтингу, 59 разів перемагала на турнірах Великого шолома.

Після втечі Навратілової на Захід із тодішньої Чехословаччини у 1975 році в радянській пресі було заборонено згадувати її ім'я. Тому газета "Правда" відгукнулася на перемогу Мартіни у фіналі Вімблдону-1978 такими словами:

"У чоловіків чемпіоном Вімблдона став швед Б'єрн Борг, який обіграв у фіналі американця Джиммі Коннорса. У жіночому фіналі поразки зазнала триразова чемпіонка Вімблдона Кріс Еверт".

Зазначимо, що перша ракетка України 27-річна одеситка Еліна Світоліна зараз перебуває у катарській Досі, де виступає на турнірі WTA.

Реклама

При цьому у себе в Instagram Еліна виклала фото з хештегом: "Разом з Україною".

Додамо, що в коментарях під твітом Мартіни Навратілової на підтримку Світоліної вболівальники влаштували невелику дискусію: "Хіба Еліна не має дому за кордоном?" – "Друже, вона має сім'ю в Україні!"

Реклама

Еліна Світоліна / Фото: Reuters

Загроза вторгнення Росії