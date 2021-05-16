Как Украине выиграть Евро. Прокладываем путь к трофею

Сборная Украины на Евро-2020. Как команде Шевченко выиграть трофей / Фото: Getty Images

Меньше месяца осталось до старта сборной Украины на Евро-2020. Как нашей национальной команде, которая вчера начала подготовку к турниру, сотворить сенсацию и выиграть титул – фантазируем вместе с футбольным комментатором Кириллом Крутороговым.

Воспользоваться проблемами голландцев

13 июня, 22:00, Нидерланды – Украина

Стартует команда Андрея Шевченко на Евро матчем в Амстердаме против команды хозяев. Да, в пользу соперника может сработать фактор своего поля и поддержка трибун. Посещение Нидерландов для граждан не из стран Евросоюза или Шенгенской зоны запрещено. Соответственно, пока, до появления особых условий, мы не можем планировать свое присутствие на "Йохан Кройф Арене".

Тем не менее у сборной Нидерландов немало своих проблем. Ни для кого не секрет, что с персоной Рональда Кумана связан последний подъем этой команды, которая пролетела мимо Евро-2016 и ЧМ-2018. Но после того, как Куман покинул пост главного тренера "оранье" и возглавил Барселону, результаты складываются не совсем удачно. В восьми матчах 2020-го сначала под руководством Лодевегеса, а затем Франка де Бура голландцы победили лишь трижды, расписали столько же ничьих и дважды проиграли.

Йохан Кройф Арена, Амстердам. Сборная Нидерландов / Фото: Getty Images

В 2021 году ситуация не стала принципиально лучше – они проиграли туркам (2:4) и обыграли далеко не самых сильных соперников, Латвию и Гибралтар. Команда проходит этап перестройки и переключается на работу с другим тренером. Кроме того, уже известно, что из-за травмы на Евро ей не поможет капитан, однозначный лидер и один из лучших центральных защитников мира – Вирджил ван Дейк, а это огромная потеря.

Поэтому рассчитываем, что во встрече со сборной Нидерландов команда Андрея Шевченко на эмоциях от старта турнира и исходя из проблем соперника наберет минимум одно очко. Но даже в случае поражения проблемы в этом не будет.

Обыграть главного андердога группы

17 июня, 16:00, Украина – Северная Македония

Нет сомнений, что сборная Северной Македонии – один из главных аутсайдеров всего турнира. Ее игроки и финны – дебютанты Евро, после финнов они вторые с конца по суммарной стоимости состава (61,75 млн евро) и, безусловно, существенно уступают нашей сборной в опыте и классе команды, а также индивидуально. Их главные звезды – 37-летний победитель ЛЧ-2010 в составе Интера Горан Пандев, 21-летний хавбек Наполи Элиф Эльмас и его 25-летний коллега по амплуа Энис Бардхи. Остальные игроки куда более скромного уровня. Как и персона тренера Игора Ангеловски.

Сборная Северной Македонии – андердог нашей группы / Фото: Getty Images

Да, македонцы сильны командным духом и попытаются противопоставить соперникам организованную коллективную игру. Но давайте откровенно: если не побеждать Северную Македонию, то на Евро нам можно и не ехать.

Поэтому рассчитываем, что во втором туре сборная Украины победит и добудет три очка.

Настроиться на лобовое противостояние

21 июня, 19:00, Украина – Австрия

В третьем туре нас ждет встреча со сборной Австрии. У Франко Фоды весьма боеспособный коллектив, мини-версия сборной Германии. Особенно если учесть, что абсолютное большинство футболистов команды выступает в немецкой Бундеслиге. Наша история противостояний с австрийцами насчитывает два товарищеских поединка, в которых мы обменялись победами.

Сборная Австрии. Третий соперник Украины на Евро / Фото: Getty Images

Можно предположить, что в заключительном туре мы встретимся с ними в лобовом поединке. Вероятно, не проиграть будет достаточно для того, чтобы занять место выше третьего, хотя и оно с большой долей вероятности даст путевку в плей-офф.

Под руководством Андрея Шевченко мы уже побеждали Швейцарию, а австрийцы уж очень их напоминают.

Второе место и вендетта в Лондоне

1/8 финала. Обыгрываем Швейцарию

В случае нашего финиша в групповом раунде в качестве лидера квартета потенциальными соперниками может быть несколько команд, в том числе кто-то из трио Португалия – Франция – Германия (а оно нам так рано надо?!). Третье место не гарантирует выход в плей-офф и открывает огромное множество возможных соперников. А вот итоговое второе место в группе выведет нас на победителя квартета А, где собраны сборные Турции, Италии, Швейцарии и Уэльса.

Сборная Швейцарии / Фото: Getty Images Реклама

В случае попадания на Швейцарию жажда доказать несправедливость решения УЕФА и присуждение нам технического поражения за несыгранный поединок с ней выйдет на первый план. И по всем раскладам что тогда, что летом у команды Андрея Шевченко будут весьма реальные шансы на успех.

Если же сборной Украины предстоит встретиться с Италией, то, конечно же, нам способен помочь итальянский тренерский штаб, который досконально знает сильные и слабые стороны "скуадра адзурры", ну а туркам мы не уступали в последних трех встречах, а значит, точно научились играть против них. Этот матч пройдет в Лондоне на "Уэмбли".

Новая страница в истории

1/4 финала. Побеждаем Бельгию

И вот мы впервые в истории в четвертьфинале чемпионата Европы! Там наша команда встретится, вероятнее всего, с победителем группы В, который на предыдущей стадии пройдет соперника из списка лучших третьих мест. Победитель группы В, где собраны датчане, финны, россияне и бельгийцы, в принципе, известен уже сейчас: первая команда рейтинга ФИФА – Бельгия.

Сборная Бельгии / Фото: Getty Images

С "Красными дьяволами" мы еще никогда не встречались. Они сильны и опасны, но Азар не в форме, защитники и вратарь Шахтера хорошо знают, как остановить Лукаку, не дав ему забить ни разу за Интер в группе ЛЧ, "горняки" же помнят, как забивать Куртуа, ну а Зинченко практически брат-близнец де Брюйне и лично возьмется за его нейтрализацию.

Плюс статус фаворита вполне может вскружить голову сопернику сильному, но все же отнюдь не титулованному на уровне сборных. Так что будет сложно, но справимся.

Недавние знакомые

Полуфинал. Бьем Криштиану Роналду

В лондонский полуфинал уверенно заходит победитель группы F. То есть либо Португалия, либо Германия, либо Франция.

Немцы на таком фоне вряд ли оживут, все же дела их в последнее время не слишком убедительны, да и вопрос прощания с Йоахимом Левом вряд ли мотивирует на трофей.

Французов мы недавно удивили на "Стад де Франс", сыграв вничью, так почему бы не удивить снова?! Снова-таки эффект недооценки грандом скромного соперника для такой стадии никто не отменял.

А португальцев относительно недавно мы и вовсе обыгрывали. Они с тех пор не слишком изменились.

Помнить о подвигах греков и датчан

Финал. Выжимаем максимум!

Для успешного результата в каждом матче, выхода в любой следующий раунд, попадания в финал и создания большой сенсации с триумфом на чемпионате Европы стоит помнить, что сколь бы сильным ни был соперник, в составе его команды играют такие же люди, склонные к ошибкам и зависимые от морального состояния.

Важно быть хорошо готовыми физически, качественно организованными, сильными духом и правильно настроенными на каждого соперника. За то время, что Андрей Шевченко руководит главной командой страны, ему удавалось достигать желаемого результата, выжимая из футболистов максимум. Поэтому хочется надеяться, что удастся и в этот раз, во время турнира длиной в один месяц.

Давайте вспомним Евро-2004, в котором победителем стала сборная Греции. Мало кто мог поверить, что эллины окажутся способными на такое. Они с трудом вышли из группы, выбили французов, чехов, а в финале обыграли хозяев чемпионата – португальцев. В шести матчах на турнире подопечные Отто Рехагеля лишь раз смогли забить больше одного гола за игру.

А в 1992 году большую сенсацию создали датчане. Они также вышли из группы с большим трудом, правда, сразу в полуфинал, там довели встречу с тогда еще действующими чемпионами, голландцами, до серии пенальти, где оказались удачливее, а в финале справились с большими фаворитами – немцами.

История футбола знает немало ярких историй с финальными сенсациями. И украинская нация численностью в 45 миллионов человек по всему миру будет надеяться, что новая сенсация снова станет возможной, а создадут ее наши парни – футболисты главной команды нашей страны!

Календарь матчей Евро-2020