19 ноября 19:30
Черноморец --
Динамо --
20 ноября 14:00
Львов --
Заря --
20 ноября 17:00
Шахтер --
Рух --
20 ноября 19:30
Днепр-1 --
Александрия --
21 ноября 14:00
Минай --
Ингулец --
21 ноября 17:00
Ворскла --
Мариуполь --
21 ноября 19:30
Десна --
Колос --
22 ноября 19:30
Верес --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Минай --
Динамо --
27 ноября 00:00
Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 00:00
Рух --
Металлист 1925 --
23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
23 ноября 19:45
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Манчестер Юнайтед --
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Барселона --
Бенфика --
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Янг Бойз --
Аталанта --
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Мальме --
Зенит --
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Ювентус --
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Интер --
Шахтер --
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Лейпциг --
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Как с помощью шахмат стать миллионером. Простой лайфхак

Любомир Луканюк
19 ноября, 09:41
Назван призовой фонд матча за звание чемпиона мира по шахматам между Магнусом Карлсеном и Яном Непомнящим

Карлсен - чемпион, Непомнящий - претендент / Фото: Коллаж: Сегодня

Многие сторонники олимпийского лозунга "Быстрее, выше, сильнее", не хотят признавать шахматы видом спорта. Но здесь такие гонорары, что многим атлетам и не снились.

Тест. Десять интересных фактов о шахматах

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Очень мало видов спорта, где став чемпионом мира вы станете и миллионером. Шахматы в их числе.

Президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович озвучил финансовые условия матча за звание чемпиона мира между Магнусом Карлсеном из Норвегии и претендентом Яном Непомнящим из России.

"Призовой фонд турнира составит 2 млн евро. Насколько мне известно, это больше, чем во всех чемпионских матчах этого века. Победитель получит 60%, проигравший – 40; если дело дойдет до тай-брейка, то призовой фонд делится 55 на 45", – заявил Дворкович.

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Матч за шахматную корону пройдет в Дубае с 24 ноября по 16 декабря. Магнус Карлсен стал чемпионом мира в 2013 году. С тех пор провел три успешные защиты.