Как "оранжевые" стали красными: Нидерланды установили антирекорд Евро

За всю историю чемпионатов Европы нидерландские футболисты четырежды были удалены с поля по ходу матча – больше красных карточек не получал никто

Маттейс де Лигт останавливает мяч рукой - за это он получит красную карточку / Фото: Getty Images

Сборная Чехии сенсационно обыграла Нидерланды в 1/8 финала Евро-2020. Большую часть второго тайма нидерландцы играли в меньшинстве. На 55-й минуте Маттейс де Лигт получил прямую красную карточку за фол последней надежды.

Удаление футболиста стало для Нидерландов четвертым в истории турнира. По этому показателю голландская команда установила антирекорд чемпионатов Европы. Что интересно, все красные карточки "оранжевые" получали в матчах с чехами.

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На Евро-1976 арбитры удалили двух игроков сборной Нидерландов в игре с Чехословакией, а в 2004 году одного в матче с Чехией.

Чехия вышла в четвертьфинал чемпионата Европы, где сыграет с Данией. Эта встреча пройдет 3 июля в Баку.

Сегодня определится еще один четвертьфиналист. Смотрите онлайн матча Бельгия – Португалия.