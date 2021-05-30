Кадыров пообещал уйти в отставку, если его скандальный сын-боксер проиграет блогеру

Кадыров вызвал Абдурахманова на бой со своим сыном / Фото: YouTube
Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал покинуть свой пост, если оппозиционный блогер Тумсо Абдурахманов победит в драке его 13-летнего сына Адама.
Во время записи влога о сборе клубники Кадыров припомнил, что Абдурахманов как-то назвал его сына "мешком".
"Ты не побоялся бы с ним подраться?" – спросил во время эфира Кадыров сына
"Клянусь Господом, не побоялся бы", – ответил Адам
На что Кадыров заявил, что "вызов брошен" и пообещал покинуть свой пост – в случае поражения сына.
Вскоре Абдурахманов записал видеоответ, заявив, что семейству Кадыровых сначала надо "сразиться со своим лишним весом".
"Единственное состязание, в котором вы можете меня победить – поедание котлет", – добавил блогер
Отметим, что Абдурахманов в 2015-м вынужденно покинул Россию из-за конфликта с племянником Кадырова Исламом. В Чечне ему была объявлена кровная месть.
Что касается сына Кадарова Адама, то он известен сомнительными успехами в боксе. Например, недавно Кадырову-младшему подарили победу, когда увидели, что его избивает соперник.
Позже нашлось видео еще постановочного боя сына Кадырова: соперник даже не сопротивлялся.
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