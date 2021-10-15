Кабаевой нашли замену! В жены Путину сватают молоденькую фигуристку

Сложный выбор Путина

В Японии заинтересовались конфликтом между олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Алиной Загитовой и журналистом Рустамом Имамовым.

После матча регулярного чемпионата КХЛ Ак Барс – Металлург (1:3) фигуристка потребовала удалить все фото с игры, на которых она попала в кадр, заявив: "Я вас засужу, у меня такие связи!"

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Профессор политологии университета Цукуба Ицуро Накамура заинтересовался связями 19-летней Загитовой. Он считает, что спортсмены, выступающие доверенными лицами правительства, живут в России, не зная проблем. А спортсменки и вовсе имеют шанс стать первой леди государства.

Накамура напомнил об отношениях президента России Владимира Путина с олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике Алиной Кабаевой.

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Напомним, тайной женой Путина СМИ уже давно называют Кабаеву, по данным медиа, родившую ему двух сыновей и дочку.

"Все ведущие СМИ в России сообщали о Кабаевой и Путине. Вы можете стать императрицей. Государственная тайна, государственная собственность – все в вашем распоряжении. Конечная цель Загитовой – выйти замуж за президента Путина. Это мое предположение. Пресс-атташе президента, господин Песков, женат на Татьяне Навке, которая прославилась в фигурном катании в 90-х. Она – продюсер Алины Загитовой", – приводит слова Накамуры Sport24.