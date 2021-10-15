15 октября 17:00
Шахтер 6
Заря 1
16 октября 14:00
Мариуполь --
Металлист 1925 --
16 октября 17:00
Львов --
Динамо --
16 октября 19:30
Днепр-1 --
Колос --
17 октября 14:00
Минай --
Десна --
17 октября 17:00
Ингулец --
Рух --
17 октября 19:30
Александрия --
Ворскла --
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 октября 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
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Интер --
Шериф --
19 октября 22:00
Шахтер --
Реал --
20 октября 19:45
Барселона --
Динамо --
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Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
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Лилль --
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Кабаевой нашли замену! В жены Путину сватают молоденькую фигуристку

Андрей Трофимов
15 октября, 23:52
Японский политолог уверен, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поставила себе цель выйти замуж за президента России

Сложный выбор Путина

В Японии заинтересовались конфликтом между олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Алиной Загитовой и журналистом Рустамом Имамовым.

После матча регулярного чемпионата КХЛ Ак Барс – Металлург (1:3) фигуристка потребовала удалить все фото с игры, на которых она попала в кадр, заявив: "Я вас засужу, у меня такие связи!"

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Профессор политологии университета Цукуба Ицуро Накамура заинтересовался связями 19-летней Загитовой. Он считает, что спортсмены, выступающие доверенными лицами правительства, живут в России, не зная проблем. А спортсменки и вовсе имеют шанс стать первой леди государства.

Накамура напомнил об отношениях президента России Владимира Путина с олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике Алиной Кабаевой.

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Напомним, тайной женой Путина СМИ уже давно называют Кабаеву, по данным медиа, родившую ему двух сыновей и дочку.

"Все ведущие СМИ в России сообщали о Кабаевой и Путине. Вы можете стать императрицей. Государственная тайна, государственная собственность – все в вашем распоряжении.

Конечная цель Загитовой – выйти замуж за президента Путина. Это мое предположение. Пресс-атташе президента, господин Песков, женат на Татьяне Навке, которая прославилась в фигурном катании в 90-х. Она – продюсер Алины Загитовой", – приводит слова Накамуры Sport24.

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