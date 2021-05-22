К посольству Канады в Риге несут цветы. Это великий день в истории Латвии

Исторический день - Латвия выиграла у Канады
В первом туре чемпионата мира по хоккею, который проходит в Риге, грянула сенсация. Сборная Латвии впервые в своей истории обыграла Канаду!
За полторы секунды до конца первого периода Микс Индрашис, реализовав численное большинство, вывел латвийскую сборную вперед. А на 29-й минуте Оскар Батня с передачи Рональда Кениньша увеличил преимущество Латвии до двух шайб. Голкипер Матис Кивлениекс оформил шат-аут, отразив все 38 бросков. Победа Латвии – 2:0.
После матча тысячи латвийских болельщиков вышли на улицы Риги праздновать победу. Некоторые фанаты несли цветы к посольству Канады. Об этом сообщил в Twitter посол Канады в Латвии Кевин Рекс.
"Проигрывать всегда неприятно. Но если уж и терпеть поражение, то в первом матче турнира и от хозяев чемпионата мира, у которых есть традиция приносить цветы к зданию посольства проигравшей команды. Спасибо латвийским друзьям за вашу энергию, добрые слова и букет", – написал Рекс.
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