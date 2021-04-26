Известный российский актер жестоко избил хоккеиста и рассказал почему

Александр Паль вместе с друзьями напал на Кевина Антипова в Москве, когда бывший спортсмен уходил с празднования дня рождения друга

Новый скандал в России. Вчера стало известно, что популярный российский актер Александр Паль вместе с двумя друзьями избил в Москве бывшего хоккеиста Кевина Антипова. 32-летнюю звезду кино и клипа группы "Ленинград" вскоре задержала милиция. Ранее мы писали, что коллекторы избили бывшего игрока сборной Украины.

Что произошло

По информации Telegram-канала Baza, потасовка началась после празднования дня рождения одного из знакомых Антипова. Кевин уже собирался домой и вызвал такси, когда к нему неожиданно подошли трое молодых людей, в одном из которых он узнал известного актера Паля. После избиения все трое нападавших скрылись с места происшествия на машине.

Что с пострадавшим

У пострадавшего спортсмена медики диагностировали тяжёлые травмы головы и челюсти. По словам Антипова, Паль мог быть пьян или находиться под действием наркотических веществ, поскольку вел себя неадекватно. Милиция уже возбудила уголовное дело по факту избиения.

Версия актера

А актера своя версия произошедшего. Паль рассказал полицейским, что избил хоккеиста, поскольку спортсмен был пьян и собирался справить нужду возле его автомобиля. Заметив это, Паль вышел из машины и сделал Антипову замечание, но не был услышан – сообщает ресурс 360.

25-летний Антипов выступал за ряд североамериканских клубов, в России играл за Мечел (Челябинск) и Красную Армию в МХЛ, за чеховскую Звезду в ВХЛ, а также за юниорские команды ЦСКА. В 2012 году был выбран на драфте новокузнецким Металлургом, но за клуб не сыграл. С 2016 года не выступал за профессиональные команды.

Ранее мы писали, что в России вандалы сожгли могилу хоккеиста, погибшего в авиакатастрофе. Полиция посмотрела видео и уже ищет хулиганов.

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