Иван Редкач получит намного меньше, чем соперник. Названы гонорары боксеров

Украинский боксер за выход в ринг получит 250 тысяч долларов, гарантированный заработок американца – 850 тысяч долларов, без доли от продаж PPV

Уже сегодня ночью в Америке состоится вечер бокса, где на ринг выйдет украинский боксер полусреднего веса Иван Редкач. Его соперник – финалист Всемирной боксерской суперсерии американец Реджис Прогрейс.

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Накануне поединка прошла традиционная церемония взвешивания. Оба боксера уложились в лимит весовой категории. Редкач – 64,4 кг, Прогрейс – 64,9 кг.

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Также были озвучены гонорары боксеров. Редкач получит 250 тысяч долларов, Прогрейс – 850 тысяч. Гонорары не включают долю от продаж PPV.

В профи-карьере у уроженца Шостки 29 поединков при 23 победах, 5 поражениях и одной ничьей. 32-летний Реджис выиграл 25 боев и один раз уступил по очкам.

В предыдущий раз Редкач выходил на ринг в январе 2020 года, когда по очкам проиграл Дэнни Гарсии бой за звание официального претендента на чемпионский пояс WBC. В ходе поединка украинец укусил соперника за шею, за что получил прозвище "Украинский Тайсон". Его отстранили от бокса на год, однако позже сократили срок.