Итальянские футболисты поглумились над английской песней после победы на Евро-2020

Защитник Леонардо Бонуччи и хавбек Жоржиньо слишком долго слушали басни о том, что футбол возвращается домой и эмоционально высказались об этом

Леонардо Бонуччи / Фото: Reuters

Поздно вечером в воскресенье сборная Италии выиграла чемпионат Европы. И так горячие парни с Апеннинского полуострова не сдерживали эмоций после победы. В частности, позволили себе постебаться над поверженным соперником и старой песней о том, что "футбол возвращается домой".

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Англичане надеялись, что им удастся впервые стать чемпионами Европы, однако итальянцы разбили эти мечты. Теперь уже с полным правом триумфаторы смогли заявить, что трофей едет в Рим, а не "возвращается домой". Еще на поле Леонардо Бонуччи выкрикнул знаковую фразу. Видимо, слишком уже накипело.

А чуть позже защитник Ювентуса в компании с Жоржиньо душевно пропел ту же песенку в подтрибунных помещениях стадиона "Уэмбли".

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Напомним, "Скуадра адзурра" второй раз стала лучшей на континенте. Ранее она выигрывала турнир в 1968 году, а проводится он с 1960-го.

Смотрите обзор финала: