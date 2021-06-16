Италия первой вышла в 1/8 финала Евро-2020

Итальянцы одержали вторую победу на турнире и не опустятся ниже второго места в группе. Но с такой игрой команда Роберто Манчини может рассчитывать не только на плей-офф, но и победу в турнире

Италия разгромила Швейцарию на Евро-2020 / Фото: REUTERS

Сборная Италии обыграла Швейцарию во втором туре группового этапа Евро-2020 и гарантировала себе путевку в 1/8 финала турнира. Онлайн матча Италия – Швейцария есть на нашем сайте.

Итальянцы открыли счет в самом дебюте встречи, но главный арбитр с помощью VAR рассмотрел, что Джорджо Кьеллини подыграл себе рукой во время верховой борьбы в штрафной площади.

Тем не менее, эта неудача не подкосила итальянцев – на 26-й минуте Мануэль Локателли открыл счет в матче, а после перерыва оформил дубль. Добил же швейцарцев на последних секундах Чиро Иммобиле.

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Что касается Швейцарии, то гости сегодня очень слабо сыграли в атаке и точно не заслужили хотя бы на ничью.

После двух туров Италия имеет в своем активе шесть баллов. У Швейцарии остается один балл. В последнем туре итальянцы разыграют первое место в матче с Уэльсом, а швейцарцы сыграют с Турцией, у которой ноль очков.