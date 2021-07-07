Италия – в финале Евро-2020! "Скуадра Адзурра" отомстила Испании за Киев-2012

Итальянцы в серии пенальти обыграли Испанию и стали первым финалистом чемпионата Европы, теперь они встретятся с победителем пары Англия – Дания

Итальянцы выиграли послематчевую серию

На "Уэмбли" стартовал финал четырех Евро-2020. Во вторник еще один шаг к трофею должны были сделать Италия либо Испания. Мы вели онлайн-трансляцию матча Италия – Испания.

Повторялся киевский финал Евро-2012. Испанцы его вспоминали с улыбкой, ведь тогда они отгрузили сопернику четыре мяча. Итальянцы жаждали мести. Они уже обыгрывали "Фурию" в плей-офф Евро-2016, но мстить за разгромный финал "богине мести" можно долго.

Игра началась с мощнейшей атаки "Скуадры Адзурры". Уже на третьей минуте Барелла попал в штангу. Хотя потом боковой рефери поднял флажок.

Еще один момент для Бареллы создал Иммобиле, но тот не смог распорядится мячом, как следует.

Далее уже испанцы начали нагнетать. Доннарумма выручил после удара Ольмо в левый угол. Потом тот же Ольмо пробил выше перекладины.

На перерыв Италия должна была уходить с положительным результатом. Однако Эмерсон проверил на прочность перекладину. Без голов пошли команды в раздевалку.

Начало второго тайма снова было за итальянцами, лишь на этот раз они сумели извлечь выгоду из своих атак. Кьеза мастерски пробил из-за пределов штрафной в правый угол ворот.

Кьеза вскоре едва не оформил дубль, Симон выручил Испанию – ногами отбил удар итальянца низом по центру ворот.

Но удержать преимущество итальянцы не смогли. Обидно пропустили, Мората убежал один на один и сравнял счет.

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Для Мораты этот гол стал шестым на чемпионатах Европы в составе национальной команды. Он стал лучшим бомбардиром в истории сборной Испании на континентальных первенствах, опередив Фернандо Торреса, у которого 5 голов на Евро.

Основное время так и закончилось – 1:1. Овертайм. Третий для Испании на этом турнире! До этого была победа над Хорватией в дополнительное время и над Швейцарией в серии пенальти.

В экстратайме Испания невероятно давила. Был близок к голу Ольмо, но его выстрел в угол потащил итальянский голкипер. Опаснейший удар Льоренте заблокировал защитник.

"Скуадра Адзурра" контратаковала. Даже гол забила, но Берарди был в явном положении вне игры.

Так команды дотянули до серии пенальти. Где решающим стал сейв Доннаруммы после удара Мораты.

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Италия – Испания – 1:1 (4:2, пен.)

Голы: Кьеза (60) – Мората (80)

Напомним, что соперник Италии определится 7 июля в матче Англия – Дания. Начало в 22:00.