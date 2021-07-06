Италия – Испания: онлайн-трансляция первого полуфинала Евро-2020

Следите в онлайн-режиме за ходом противостояния итальянцев и испанцев на Уэмбли в 1/2 финала чемпионата Европы – видео, фото и комментарии

Италия - Испания на Евро-2020 / Фото: Reuters

Во вторник, 6 июля, на стадионе "Уэмбли" в Лондоне проходит первый полуфинальный матч Евро-2020 Италия – Испания. Начало – в 22:00 по киевскому времени. Вашему вниманию – онлайн-трансляция этого поединка с видео, фото и комментариями.

ИТАЛИЯ – ИСПАНИЯ

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Напомним, на пути в полуфинал Евро Италия обыграла Бельгию 2:1.

В свою очередь, Испания на предыдущей стадии плей-офф лишь в серии пенальти одолела Швейцарию.

НА КОГО ВЫХОДИТ ПОБЕДИТЕЛЬ

Победитель матча Италия – Испания в финале Евро, 11 июля, сыграет с лучшим в противостоянии Англия – Дания, которые сыграют 7 июля. Все оставшиеся матчи турнира проходят на "Уэмбли".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Италия: Доннарумма; Ди Лоренцо, Бонуччи, Кьеллини, Эмерсон; Барелла, Жоржиньо, Верратти; Кьеза, Иммобиле, Инсинье

Не сыграет: Спинаццола (ахилл)

Испания: Унай Симон; Аспиликуэта, Эрик Гарсия, Ляпорт, Жорди Альба; Коке, Бускетс, Педри; Жерар Морено, Мората, Дани Ольмо

Под вопросом: Сарабия (мышца)

ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

На пике футбола в стиле тики-таки сборная Испании смела Италию 4:0 в киевском финале Евро-2012, но с тех пор в испанской команде явно не хватает баланса. Итальянцы же одолели Испанию 2:0 в 1/8 финала Евро-2016, и перед сегодняшним матчем на "Уэмбли" их победная серия составляет 13 встреч, а беспроигрышная – 32 поединка!

Последние 10 встреч Италии и Испании

ЗАЯВЛЕНИЯ ТРЕНЕРОВ

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини: "Матч будет сильно отличаться от нашей предыдущей игры с бельгийцами, но трудностей будет не меньше. Испания многие годы доминировала в мировом футболе. Сейчас у нее сменилось поколение, команда стала моложе, но в ее составе по-прежнему много прекрасных игроков и замечательный тренер"

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике: "Не думаю, что какая-либо из команда сможет доминировать в матче. У Италии много классных игроков, но самое главное – это настоящая команда. Они атакуют и защищаются всей командой, в точности как мы. Они любят применять высокий прессинг, что совсем не характерно для сборной Италии прежних лет. Они сильны во многих аспектах, так что матч будет интересным. У обеих команд будут моменты. Посмотрим, кто выиграет эту дуэль"

ИТАЛИЯ – ИСПАНИЯ: ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Фаворитом матча аналитики FAVBET называют Италию. На ее проход в финал, с учетом возможных дополнительного времени и серии пенальти, установлен коэффициент 1.77, на проход Испании – 2.16. В процентном соотношении – 55% на 45% в пользу итальянцев. При этом наиболее реальным счетом основного времени букмекеры называют ничью 1:1.

ИТАЛИЯ – ИСПАНИЯ: ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

В прямом эфире полуфинал Евро-2020 Италия – Испания во вторник, 6 июля, начиная с 22:00, покажут каналы "Украина" и "Футбол 1". Также прямая трансляция поединка доступна на сервисе OLL.TV.