Использовали больного ребенка: новая правда России по Валиевой

Невзоров: Валиеву накачали, чтобы не выводить из игры / Фото: Коллаж: Сегодня

Здоровье 15-летней фигуристки Камилы Валиевой, погоревшей на запрещенном триметазидине, могли сознательно подвергать риску в России и накачивать ее допингом, зная, что у нее больное сердце.

Если это подтвердится, Россия не выступит на Играх-2024 в Париже даже в статусе команды без флага, гимна и названия, как это происходит сейчас в Пекине-2022.

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Такое заявление в эфире радиостанции Эхо Москвы сделал российский журналист Александр Невзоров.

"По некоторым выкладкам спецов-кардиологов и фармакологов вполне может выясниться, что у девочки реально больное сердце. Потому что наборчик там очень странный и специфический – набор препаратов, один из которых усиливает другой. И ради того, чтобы не снимать ее со льда, пошли на риск, включили этот детонирующий набор препаратов и откровенно запрещенный допинг. Ну вот рискнули. Так что, возможно, использовали откровенно больного ребенка. И это будет уже не привычный для российского спорта допинг-скандал, а реальный скандалище, немыслимый, который снесет остатки репутации российского спорта начисто", – сказал Невзоров.

Допинг-фигуристку Камилу Валиеву допустили к соревнованиям / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

"И на следующую Олимпиаду не будет допущена не только обезличенная условная команда условной России, но даже зрители из России. Теперь патриотам остается держать кулачки, чтобы все ограничилось простым допингом, передавшимся от дедушки, и возможным отъемом медалей. Это будет самый легкий вариант – существенно лучше, чем подтверждение версии о больном ребенке, которого накачивали сердечными препаратами, чтобы не выводить из игры символ спортивного величия режима", – добавил Невзоров.

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Напомним, Спортивный арбитражный суд Лозанны допустил Валиеву к выступлениям в личном турнире фигуристов на Олимпиаде в Пекине.

Но позже команду РОК могут лишить добытых с участием Валиевой медалей, саму спортсменку – дисквалифицировать, а ее окружение – посадить за решетку.